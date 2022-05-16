Переселенці додатково отримають від міжнародних організацій майже 10 млрд гривень — Finance.ua
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Переселенці додатково отримають від міжнародних організацій майже 10 млрд гривень

Вчора 09:45Казна та Політика
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Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові грошові виплати переселенцям з найбільш вразливих груп людей. Вже є домовленість про 9,6 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Як зазначили в прес-службі, такі групи виділили ще під час пандемії COVID-19 в результаті ретельного аналізу. Це багатодітні родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші. Кожну з них бере на себе та чи інша міжнародна організація і надає їм грошову виплату.
«Про здійснення додаткових до державних грошових виплат ми домовились з такими міжнародними організаціями як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції. Зараз узгоджені програми на загальну суму 9,6 млрд гривень», — сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, за рахунок цих коштів більше 2 млн людей з найбільш вразливих категорій, що постраждали внаслідок війни, отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців.
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За матеріалами: РБК-Україна
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