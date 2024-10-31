Перероблена продукція збільшить прибутковість експорту в 10 разів — Finance.ua
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Перероблена продукція збільшить прибутковість експорту в 10 разів

Аграрний ринок
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Головним пріоритетом у сільськогосподарському секторі сьогодні є збільшення продукції переробки.
Про це розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа на форумі «Курс на агропереробку. Як масштабувати бізнес і де брати гроші?» в межах виставки AGRO2FOOD.
Ключовим напрямом у роботі є досягнення високого рівня частки ВВП переробної промисловості, який наразі складає 20%, вважає він. У 2021 році цей показник сягав трохи більше 10%, торік спостерігалося падіння до 8% внаслідок впливу війни, але потенціал до зростання є.
«Якраз агропереробка для нас є однією з ключових. Адже якщо аналізувати наявний експорт, то агросировина займає одну з основних позицій, але ми бачимо, що експорт надалі має бути перероблений. Оскільки, якщо рахувати додаткову вартість переробленої продукції, то вона від 3 до 10 разів, залежно від категорії, додає прибутків виробникам і державі порівняно з експортом звичайної сировини», — зазначив Андрій Телюпа.
За матеріалами:
ukragroconsult
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