Перепланування квартири: у якому випадку треба отримати дозвіл — Finance.ua

Перепланування квартири: у якому випадку треба отримати дозвіл Сьогодні 08:36 — Нерухомість

Перепланування квартири: у якому випадку треба отримати дозвіл

Незважаючи на війну, яку розпочала росія, багато українців продовжують ремонтувати житло та змінювати планування квартир та будинків.

Юрист Анатолій Перепельченко пояснив, яка відповідальність передбачена за незаконне перепланування квартири.

Він зазначив, що, згідно з оновленим законодавством, отримання дозволу на перепланування квартири не потрібно тільки у випадках, коли перебудова приміщення не стосується його геометричних розмірів і якісних характеристик. У всіх інших випадках знадобиться обов’язкова легалізація, тобто, узаконення перепланування квартири.

В яких випадках перепланування квартири треба узаконити

Узаконення перепланування квартири здійснюється у наступних випадках:

серйозна перебудова нерухомості, яка призводить до зміни її технічних характеристик, а також зміни її розміру;

проведення змін колишніми власниками без оформлення їх в порядку, установленому законом.



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Відповідно до законодавства України, власники нерухомості звільнені від узгодження робіт в процесі перепланування квартири у випадках, коли всі виконані роботи не зачіпають несучі конструкції та інженерні мережі. Також не вийде збільшити число кімнат або розширити житлову площу квартири у будинках, які знаходяться на балансі громадських або державних фондів.

Що буде, якщо не отримати дозвіл на перепланування квартири

Це передбачає адміністративну, так і кримінальну відповідальність за порушення чинного законодавства. Наприклад, якщо не було будівельної експертизи, самовільне перепланування може пошкодити міцність конструкції, призвівши до руйнування всієї будівлі.

Кримінальна відповідальність визначена статтею 275 КК України:виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі до трьох років. Реальний термін покарання на практиці призначається в тих випадках, коли самовільне перепланування призвело до тяжких наслідків, серйозних руйнувань, людських жертв.

Адміністративне покарання передбачає штрафні санкції. В деяких випадках вони складають до 600 мінімумів доходів громадян (статті 96 та 97 КпАП).

Особливості процедури узаконення перепланування квартири

Для отримання дозволу на перепланування знадобиться від 20 до 40 днів. Що стосується терміну підготовки проєктної документації, він складає від 5 до 7 днів. Весь інший час знадобиться для узгодження розробленої проєктної документації з відповідними наглядовими організаціями. Для виготовлення нового технічного паспорта відводиться від 3 до 10 днів.

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