Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі — Finance.ua

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Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі

Особисті фінанси
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Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі
Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі
Перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати безкоштовний ваучер на навчання в центрі зайнятості, збільшили вдвічі.
Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

Що таке ваучер на навчання

Це документ, що дає право деяким категоріям громадян, безоплатно підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень, пройти перепідготовку чи підвищити кваліфікацію.
Обирати місце навчання можна з-поміж професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на провадження такого виду діяльності.
Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на сьогодні - це майже 27 тис. грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або фізична особа доплачує різницю самостійно.

Які професії доступні

На сьогодні вже є 123 професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання за ваучером. З 25 травня майже вдвічі розширено перелік професій та спеціальностей, за якими віднині може бути виданий ваучер.
Серед нових у переліку робітничих професій: бетоняр; штукатур; муляр; продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; слюсар будівельний; електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку; електромонтер з експлуатації розподільних мереж; оператор котельні; слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; провідник пасажирського вагона; службовець на складі (комірник); дорожній робітник тощо.
Перелік доповнено спеціальностями: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; біотехнології та біоінженерія; гірництво; деревообробні та меблеві технології; дизайн; дошкільна освіта; економіка; енергетичне машинобудування; залізничний транспорт; інформаційні системи та технології; комп’ютерні науки; маркетинг; мікро- та наносистемна техніка; озброєння та військова техніка; підприємництво та торгівля; терапія та реабілітація; туризм і рекреація; теплоенергетика; фізична культура і спорт; цивільна безпека.
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За матеріалами:
Finance.ua
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