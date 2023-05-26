Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі — Finance.ua

Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Перелік професій для отримання ваучерів на навчання збільшили вдвічі

Перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати безкоштовний ваучер на навчання в центрі зайнятості, збільшили вдвічі.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості.

Що таке ваучер на навчання

Це документ , що дає право деяким категоріям громадян, безоплатно підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень, пройти перепідготовку чи підвищити кваліфікацію.

Обирати місце навчання можна з-поміж професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на провадження такого виду діяльності.

Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на сьогодні - це майже 27 тис. грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або фізична особа доплачує різницю самостійно.

Які професії доступні

На сьогодні вже є 123 професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання за ваучером. З 25 травня майже вдвічі розширено перелік професій та спеціальностей, за якими віднині може бути виданий ваучер.

Серед нових у переліку робітничих професій: бетоняр; штукатур; муляр; продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; слюсар будівельний; електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку; електромонтер з експлуатації розподільних мереж; оператор котельні; слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; провідник пасажирського вагона; службовець на складі (комірник); дорожній робітник тощо.

Перелік доповнено спеціальностями: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; біотехнології та біоінженерія; гірництво; деревообробні та меблеві технології; дизайн; дошкільна освіта; економіка; енергетичне машинобудування; залізничний транспорт; інформаційні системи та технології; комп’ютерні науки; маркетинг; мікро- та наносистемна техніка; озброєння та військова техніка; підприємництво та торгівля; терапія та реабілітація; туризм і рекреація; теплоенергетика; фізична культура і спорт; цивільна безпека.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.