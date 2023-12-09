Перегоновий бетмобіль: у Новій Зеландії створили 1013-сильний надшвидкий суперкар (фото) — Finance.ua

Перегоновий бетмобіль: у Новій Зеландії створили 1013-сильний надшвидкий суперкар (фото) Вчора 22:03 — Технології&Авто

Перегоновий бетмобіль: у Новій Зеландії створили 1013-сильний надшвидкий суперкар (фото), Фото: AutoExpress

Новозеландська компанія Rodin Cars представила суперкар FZero. Новинка обіцяє стати найшвидшим автомобілем для перегонового треку.

Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Засновником Rodin Cars є перегонник і мільярдер Девід Дікер. Суперкар уже пройшов перше випробування на гоночному треку.

Фото: AutoExpress

Rodin FZero отримав легкий кузов, який повністю виготовлений із карбону. За словами Дікера, він хотів створити альтернативу для боліда «Формули-1», але із закритими кузовними панелями.

Ззаду розташоване масивне антикрило. За словами виробника, максимальна притискна сила суперкара становить близько 4000 кг.

Rodin FZero має одномісну кабіну. Усередині немає нічого, що відривало б водія від поїздки.

Фото: AutoExpress

Суперкар оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном V10 і електромотором сумарною потужністю 1013 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з 8-ступінчастою секвентальною коробкою передач. Максимальна швидкість становить 360 км/год.

За словами засновника Rodin Cars, FZero виявився швидшим за всі дорожні суперкари. У плани компанії входить доопрацювання новинки, яка дасть змогу зробити її швидшою за болід «Формули-1».

Вартість Rodin FZero складе близько 2,3 млн доларів. Модель випустять обмеженим тиражем.

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