Перед зимою в Україні підготували понад тисячу «пунктів незламності» — Finance.ua
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Перед зимою в Україні підготували понад тисячу «пунктів незламності»

Енергетика
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Перед зимою в Україні підготували понад тисячу «пунктів незламності»
Перед зимою в Україні підготували понад тисячу «пунктів незламності»
Державна служба з надзвичайних ситуацій провело спеціальне тренування, в ході якого, зокрема, забезпечено розгортання близько 1200 «пунктів незламності».
Про це повідомляє пресслужба уряду.
З цих пунктів близько 770 стаціонарних на базі об'єктів ДСНС, 360 мобільних на базі наметів та 90 на базі транспортних засобів.
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатами обговорення, зокрема, вирішила, що Мінінфраструктури, Міненерго, Мінстратегпрому, Агентству відновлення, ДСНС та місцевим адміністраціям потрібно:
  • організувати постійний моніторинг ситуації і оперативне реагування на виявлені загрози;
  • створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів;
  • заготовити пісок для створення запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально-мастильних матеріалів для боротьби із можливими сніговими заметами тощо.
Крім того, мають бути визначені обсяги та створено матеріальні резерви, у тому числі пально-мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. МВС разом з Національною поліцією визначити на законодавчому рівні перелік об'єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні в умовах виникнення надзвичайних ситуацій у сфері фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури. А також низку інших заходів рекомендовано комісією органам влади.

Довідка Finance.ua:

  • минулого року по всій Україні почали відкривати «пункти незламності». Це був вимушений крок на тлі постійних масованих атак російських окупантів, цілями яких були об'єкти енергетичної інфраструктури;
  • у «пунктах незламності» мирні жителі могли зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету і не тільки;
  • до речі, Міністерство енергетики України не планує застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня. Графіки відключень будуть застосовувати лише у разі обстрілів та пошкодження енергосистеми. У Міненерго зазначили, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону і в Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики.
За матеріалами:
Finance.ua
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