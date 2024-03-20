Перед росією зачиняються лазівки у світову банківську систему, — WSJ Сьогодні 13:35

Перед росією зачиняються лазівки у світову банківську систему, — WSJ

Коли США і Європа намагалися відірвати росію від західної фінансової системи, москва знайшла обхідні шляхи. Ключовий з них: банки в Перській затоці та Європі, які підтримували зв’язки з росією. Наразі зусилля Вашингтона, спрямовані на закриття цих лазівок, почали приносити результати, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що головний державний банк Дубая закрив деякі рахунки російських олігархів і трейдерів російської нафти. Турецькі кредитори дедалі обережніше ставляться до роботи з бізнесом, пов’язаним з росією. США також попередили банкірів у Відні, іншому важливому фінансовому центрі.

«Ці кроки слідують за візитами американських чиновників і нещодавніми раундами санкцій проти торговельних фірм та інших. Наприкінці грудня Білий дім надав Міністерству фінансів США більші повноваження щодо санкцій, дозволивши йому карати іноземні банки за операції, пов’язані з російською військово-промисловою базою», — йдеться у статті.

Тиск на ОАЕ

Банківський гігант, що базується в Дубаї, Emirates NBD відіграє центральну роль у цих змінах. Російський бізнес та олігархи стікалися до ОАЕ після вторгнення рф в Україну у 2022 році. Emirates NBD був одним з найбільших бенефіціарів. За словами одного з американських чиновників, банк обслуговував значні обсяги російських нафтових операцій і створив відділ, який обслуговував росіян, що шукали безпечного притулку для своїх статків.

За словами еміратських фінансових фахівців, Emirates NBD закрив рахунки російського гіганта з виробництва добрив «Уралкалій» і російського бізнесмена Івана Тавріна.

Зміни в Туреччині

У Туреччині ситуація також змінилася, оскільки уряд США підштовхнув Анкару до коригування її зростаючих економічних відносин з росією. США покарали турецькі компанії за сприяння російським порушенням і закликали уряд сприяти дотриманню санкцій. Турецькі експортери скаржаться на проблеми з отриманням платежів. Турецький експорт до росії в лютому впав на 33% порівняно з минулим роком до $670 млн, свідчать дані міністерства торгівлі.

Робота в Австрії

США також націлилися на Австрію, банківський центр Центральної та Східної Європи, нещодавно відправивши представника Міністерства фінансів Анну Морріс на зустріч з урядом і банками, включаючи « Райффайзен Банк Інтернешнл», який має підрозділ у рф.

Казначейство заявило, що цей візит є частиною більш широкої міжнародної інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб фінансові компанії зрозуміли нові санкційні повноваження, які частково мають на меті «створити підвищені ризики для банків». «Райффайзен Банк» намагається продати або виділити свій російський підрозділ, хоча москва ускладнила вихід з бізнесу.

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УНІАН За матеріалами:

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