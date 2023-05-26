Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць — Finance.ua
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Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць

Казна та Політика
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Про виплату пенсій відзвітував Пенсійний фонд, так 5 травня завершено фінансування пенсій.
У травні профінансовано:
57 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 10 млрд — через АТ «Укрпошта», 47 млрд грн — через уповноважені банки;
3,1 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;
2229 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 1180,1 млн грн — на оплату лікарняних.
У травні надано 865 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
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За матеріалами:
Finance.ua
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