Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць — Finance.ua

Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Про виплату пенсій відзвітував Пенсійний фонд, так 5 травня завершено фінансування пенсій.

У травні профінансовано:

57 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 10 млрд — через АТ «Укрпошта», 47 млрд грн — через уповноважені банки;

3,1 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;

2229 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 1180,1 млн грн — на оплату лікарняних.

У травні надано 865 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.