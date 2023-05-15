Пенсійний Фонд профінансував виплати на травень — Finance.ua
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Пенсійний Фонд профінансував виплати на травень

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Як повідомляє Пенсійний Фонд, станом на 14 травня профінансовано:
  • 29,9 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 6,5 млрд — через АТ «Укрпошта», 23,4 млрд грн — через уповноважені банки;
  • 2,9 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;
  • 1594,7 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 587,9 млн грн — на оплату лікарняних.
Нагадаємо, пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус. За його словами, умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні зараз нараховується 11 мільйонів пенсіонерів на 13 мільйонів застрахованих осіб, що сплачують 22% ЄСВ, з якого 19% йде на погашення пенсій пенсіонерам. Про це розповіламіністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона пояснює, що пенсії платяться із Пенсійного фонду України, який наповнюється страховими внесками. Це єдиний соціальний внесок, який відраховує кожен роботодавець із заробітної плати працівника. Він становить 22% від заробітної плати.
За матеріалами:
Finance.ua
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