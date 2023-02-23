Пенсіонери 2 роки безкоштовно мешкали в готелі: на пару подали до суду — Finance.ua

Пенсіонери 2 роки безкоштовно мешкали в готелі: на пару подали до суду Сьогодні 18:49 — Кримінал

Пенсіонери 2 роки безкоштовно мешкали в готелі: на пару подали до суду

П’ятизірковий Nassauer Hof у німецькому місті Вісбадені подав до суду на подружжя, яке проживало в ньому безкоштовно протягом двох років. Адміністрація закладу стверджує, що шахраї вигадували різні історії, аби лишень отримати відстрочку оплати. Про це повідомляє SWR

Що там трапилося

Влітку 2019 року 60-річний чоловік, його дружина та собака заселилися до готелю Nassauer Hof, сплативши 5 600 євро завдатку, але при цьому відмовилися платити за проживання.

Чоловік скаржився на тарганів у номері, запліснявілі волоські горіхи, волосся в каналізації та брудні столові прибори — щоразу винахідливий чолов’яга знаходив все нові аргументи, щоб не платити за проживання.

Пізніше він стверджував, що лікується від раку у Вісбадені, тому став неплатоспроможним, а податкова арештувала його рахунки.

Гостю вірили, що він зрештою заплатить, оскільки він був «елегантно одягнений» і виглядав «правдоподібно», однак він і надалі відмовлявся сплачувати за проживання у готелі. Все змінилося наприкінці 2021-го, коли роботу розпочав новий менеджер.

Пара виселилася за кілька тижнів і переїхала в інший готель у Вісбадені, але їх виселили звідти після майже чотирьох місяців за несплату.

Згідно з обвинувальним актом, лише витрати на проживання у двомісному номері розкішного готелю Nassauer Hof склали 145 тис. євро. Крім того, подружжя користувалося обслуговуванням номерів та міні-баром, їло у власному ресторані готелю, а також відвідувало процедури в спа-центрі — це призвело до витрат на понад 92 тис. євро, які пара, ясна річ, не сплатила.

Сам обвинувачений зізнався, що справді жив у готелі, але не мав можливості оплатити рахунки та виявив «серйозні недоліки» у готелі.

Фокус За матеріалами:

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