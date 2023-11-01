Пенсії-2023: які виплати отримають українці в листопаді — Finance.ua

Пенсії-2023: які виплати отримають українці в листопаді Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Пенсії-2023: які виплати отримають українці в листопаді

Пенсія 2023 року в Україні передбачає додаткові виплати по 2093 грн людям з-поміж ВПО, у пенсійних справах яких враховуються невиплачені кошти за минулі періоди. Про це повідомляє NV

Пенсії у листопаді додатково отримають й ті, хто перебувають у прифронтовій зоні. ООН також надасть надбавку українцям, але потрібно відповідати певним критеріям.

Розмір додаткової грошової допомоги в Україні визначається як різниця між пенсійною виплатою 3000 грн, але не може бути менш як 100 грн. Якщо пенсіонер вже отримує пенсію 2400 гривень, то йому доплатять 600 гривень. Відповідна допомога буде надаватися до кінця 2023 року.

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Пенсії в Україні у листопаді підвищувати не планують. Для більшості українців розмір виплат не зазнає змін, окрім пенсіонерів, які досягли певного віку. Це стосується тих пенсіонерів, яким у жовтні виповниться 70, 75 чи 80 років.

Українські громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, отримають доплату до пенсії у розмірі 570 грн. По 456 грн отримають пенсіонери віком 75−80 років. Для людей у віці 70−75 років передбачені виплати по 300 грн.

Мінімальна пенсія у листопаді - 2093 грн. Такою вона залишиться до кінця 2023-го.

Довідка Finance.ua:

31 жовтня стало відомо, що деяким українцям доступні пенсії в майже 11 тисяч гривень. Розмір пенсій по інвалідності не зафіксований і залежить одразу від кількох параметрів. Громадяни, які частково або повністю втрачають здоров’я, можуть розраховувати на статус непрацездатних;

літніх людей в Україні можуть позбавити або, за деяких умов, заморозити виплати. наприклад, якщо пенсіонер пів року не користується своїм банківським рахунком. Щоб уникнути такої ситуації, достатньо хоча б раз на шість місяців проводити транзакцію пенсійною карткою — щось купити, провести переказ коштів, поповнити рахунок мобільного телефону або заплатити за комунальні послуги.



До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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