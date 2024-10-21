Пекінська біржа планує допомогти невеликим технологічним компаніям вийти на фондовий ринок — Finance.ua
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Пекінська біржа планує допомогти невеликим технологічним компаніям вийти на фондовий ринок

Фондовий ринок
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Пекінська біржа планує допомогти невеликим технологічним компаніям вийти на фондовий ринок
Пекінська біржа планує допомогти невеликим технологічним компаніям вийти на фондовий ринок
Пекінська фондова біржа допоможе малим і середнім технологічним компаніям з навчанням і доступом до фінансування, щоб вони могли отримати лістинг на біржі.
Про це у неділю повідомила Пекінська біржа, передає Reuters.
Дії біржі є частиною зусиль уряду КНР в рамках планів зі стимулювання інновацій.
За її словами, план дій допоможе малим і середнім підприємствам, які не є прибутковими, але мають потенціал, отримати фінансування від банків і ринкових інститутів, а також забезпечить навчання і підтримку.
Пекінська біржа також заохочуватиме компанії, що котируються на біржі, а також нові малі та середні підприємства здійснювати злиття і поглинання та підвищувати рівень лістингу за допомогою таких інструментів, як звичайні акції, привілейовані акції та конвертовані облігації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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