Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я — Finance.ua
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Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я

Світ
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Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я
Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я
Влада КНР вважає, що дії США, включно з новими правилами контролю експорту чипів і погрозами анулювання студентських віз, порушують досягнуті Вашингтоном і Пекіном домовленості та завдають шкоди китайським інтересам.
Про це повідомляє Associated Press.
«Сполучені Штати в односторонньому порядку спровокували нові економічні та торговельні розбіжності, посиливши невизначеність і нестабільність двосторонніх економічних і торговельних відносин», — цитує агентство заяву китайського Мінторгу.
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«Ці дії серйозно суперечать консенсусу, досягнутому на зустрічі в Женеві минулого місяця», — пояснюється в документі.
У Мінторзі КНР пояснили, що Китай виконав свою частину угоди, а США порушили домовленості. У разі подальшого невиконання зобов’язань влада Китаю може вжити «рішучих заходів», підкреслюється в заяві.
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Раніше повідомлялося, що 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно ввела «взаємні» мита, які зачепили близько 185 країн. Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема й для України).
12 травня 2025 року США і Китай домовилися знизити взаємні мита на імпорт на 90 днів.
За матеріалами:
НВ
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