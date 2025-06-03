Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я — Finance.ua

Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я Сьогодні 05:42 — Світ

Пекін звинуватив США в порушенні тарифного перемир’я

Влада КНР вважає, що дії США, включно з новими правилами контролю експорту чипів і погрозами анулювання студентських віз, порушують досягнуті Вашингтоном і Пекіном домовленості та завдають шкоди китайським інтересам.

Про це повідомляє Associated Press.

«Сполучені Штати в односторонньому порядку спровокували нові економічні та торговельні розбіжності, посиливши невизначеність і нестабільність двосторонніх економічних і торговельних відносин», — цитує агентство заяву китайського Мінторгу.

«Ці дії серйозно суперечать консенсусу, досягнутому на зустрічі в Женеві минулого місяця», — пояснюється в документі.

У Мінторзі КНР пояснили, що Китай виконав свою частину угоди, а США порушили домовленості. У разі подальшого невиконання зобов’язань влада Китаю може вжити «рішучих заходів», підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня 2025 року адміністрація Трампа офіційно ввела «взаємні» мита, які зачепили близько 185 країн. Мінімальний розмір тарифу становив 10% (зокрема й для України).

12 травня 2025 року США і Китай домовилися знизити взаємні мита на імпорт на 90 днів.

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