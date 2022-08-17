​PayPal додала криптовалютні послуги в мобільний додаток — Finance.ua

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​PayPal додала криптовалютні послуги в мобільний додаток

Фінтех і Картки
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​PayPal додала криптовалютні послуги в мобільний додаток
​PayPal додала криптовалютні послуги в мобільний додаток
Компанія PayPal повідомила в своєму офіційному акаунті Twitter про повноцінну інтеграцію криптовалют у мобільний додаток платіжної системи.
Відомо, що тепер для купівлі, продажу, зберігання та передачі користувачам мобільного додатку PayPal доступні біткоїн (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) та Litecoin (LTC).
PayPal вперше запустила криптододаток наприкінці 2020 року, який дозволяв купувати, продавати та зберігати BTC, ETH, BCH та LTC. Однак раніше цифрові активи не можна було вивести на зовнішні гаманці. З червня 2022 року ця можливість з’явилася в обмеженому режимі для деяких користувачів США. В даний час операції з криптовалютою у додатку здійснюються без обмежень.
Мінімальна сума операції купівлі криптовалюти становить $1. Програма пропонує кастодіальні послуги, а також освітні матеріали. Для використання криптовалюти як спосіб оплати покупок необхідно заповнити у додатку податкову форму W-9. Після цього у разі потреби програма самостійно конвертує цифрові активи в долари США або будь-яку іншу валюту без додаткових комісій.
До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
cryptomisto
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