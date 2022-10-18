Парламент підтримав законопроєкт про іспити для отримання громадянства України — Finance.ua

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Парламент підтримав законопроєкт про іспити для отримання громадянства України

Казна та Політика
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Парламент підтримав законопроєкт про іспити для отримання громадянства України
Парламент підтримав законопроєкт про іспити для отримання громадянства України
Сьогодні Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект щодо провадження іспиту з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для отримання українського громадянства.
Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.
За ухвалення в першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Законів України „Про громадянство України“ та „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ щодо умов прийняття до громадянства України» (реєстраційний номер 7606) проголосувало 309 народних депутатів України.
Законопроектом запроваджується як умова прийняття до громадянства України — знання основ Конституції України та історії України.
Також передбачено зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.
Нагадаємо, 23 травня 2022 року на сайті президента України була зареєстрована петиція про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України. Вона набрала необхідних 25 тисяч голосів для розгляду. 8 липня Президент Володимир Зеленський відповів на неї, що доручив прем’єр-міністру розглянути можливість запровадження змін.
28 липня у ВР було зареєстровано проект закону «Про внесення змін до законів України „Про громадянство України“ та „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ щодо умов прийняття до громадянства України» (№ 7606).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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