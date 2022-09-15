Пальне дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за місяць — Finance.ua
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Пальне дешевшає: як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз за місяць

Енергетика
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За даними статистичного відомства, в серпні в порівнянні з липнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 1,3% до 48,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,5% до 49,8 гривень за літр, дизельне паливо — на 3,4% до 53,6 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,7% до 27,2 гривень за літр.
Нагадаємо, Верховна Рада 30 серпня прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз — 52 євро за 1000 літрів
У вересні 2022 року подорожчання бензину і дизельного палива в Україні не очікується. У той же час зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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