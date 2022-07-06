Падіння ВВП цьогоріч може сягнути 35% — Finance.ua

Падіння ВВП цьогоріч може сягнути 35% Вчора 08:42 — Казна та Політика

Падіння ВВП цьогоріч може сягнути 35%

ВВП України у 2022 році впаде не менше ніж на 35%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, відновити логістику через західний кордон... Однак це не повинно вводити в оману. Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35%», — сказав він на пресконференції у швейцарському Лугано.

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Однак прем’єр зазначив, що економіка починає відходити від шокової коми, яка була у перший місяць-півтора повномасштабної війни росії проти України.

Нагадаємо, Національний банк України попередньо оцінює падіння ВВП України у другому кварталі 2022 року у 40%.

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