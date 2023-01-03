П’ятидверний Suzuki Jimny розсекретили до прем’єри (фото) — Finance.ua
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П’ятидверний Suzuki Jimny розсекретили до прем’єри (фото)

Технології&Авто
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В Індії сфотографували новий кросовер Suzuki Jimny Long. Це п’ятидверна сімейна версія компактної моделі.
Світлини автомобіля опублікував у Instagram користувач yangpethalingi_23, передає MMR.
П’ятидверний Suzuki Jimny розсекретили до прем’єри (фото)
Новий Suzuki Jimny Long випускатимуть в Індії, проте вже відомо, що він з’явиться у Європі. Судячи з фото, задні двері у авто коротші, ніж передні. Крім того, з’явилися невеликі віконця.
Кросовер приблизно на 30 см довший за стандартний тридверний Suzuki Jimny 2022. Тобто його довжина становить близько 3,85 м, а колісна база зросте до 2,55 м. Це зробить позашляховик просторішим, а об’єм багажника збільшиться.
Подейкують, що Suzuki Jimny 2023 збереже 1,5-літровий бензиновий двигун, але його доповнять гібридною установкою від нового Suzuki Grand Vitara.
В Україні тридверна версія Suzuki Jimny доступна за ціною від 782 500 грн. Автомобіль пропонується з уже згаданим 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 102 к.с., що поєднується з 5-ступінчастою МКПП або 4-швидкісним «автоматом».
За матеріалами:
mmr.ua
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