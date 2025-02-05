П’ятидверний Suzuki Jimny продали на три роки вперед (фото) — Finance.ua

П’ятидверний Suzuki Jimny продали на три роки вперед (фото) Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

П’ятидверний Suzuki Jimny продали на три роки вперед (фото)

Через чотири дні після запуску п’ятидверного Jimny Nomade в Японії Suzuki отримала замовлення на наступні 3,5 роки.

П’ятидверний Suzuki Jimny Nomade виявився неймовірно популярним серед японських покупців, що змусило автовиробника тимчасово призупинити замовлення. Попит був настільки величезним, що у автовиробника не було іншого вибору, окрім як тимчасово призупинити замовлення, оскільки потік запитів значно перевищує здатність виробництва.

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Всього через чотири дні після оголошення про запуск Jimny Nomade в Японії Suzuki отримала приголомшливі 50 000 замовлень. Враховуючи, що виробництво для Японії наразі обмежено скромними 1200 одиницями на місяць, покупці можуть чекати приблизно три з половиною роки, перш ніж прибуде їхній новий позашляховик.

У дописі на своєму офіційному веб-сайті Suzuki вибачилася перед потенційними покупцями за проблеми з обсягами:

«Ми приносимо вибачення клієнтам, які розглядають можливість придбання Jimny Nomad, через призупинення замовлень. Щиро дякуємо за інтерес до нашої продукції. Jimny Nomad був дуже добре прийнятий, і ми отримали замовлення, які значно перевищують наші виробничі можливості. У зв’язку з цим ми тимчасово призупиняємо замовлення. Ми надамо оновлену інформацію про те, коли замовлення будуть знову відкриті, враховуючи майбутню виробничу ситуацію. Ми щиро перепрошуємо за незручності та цінуємо ваше розуміння».

Подовжена колісна база та додатковий набір дверей роблять невеликий позашляховик Suzuki більш практичним і зручним завдяки розмірам. Незважаючи на те, що Jimny Nomade лише на 340 мм довший за тридверну версію, він все одно залишається компактним із довжиною 3890 мм.

Jimny Nomade виготовляється на заводі Suzuki Gurugram в Індії та експортується на ринки за межі Японії, включаючи Південно-Східну Азію, Південну Африку, Латинську Америку та Близький Схід.

Незважаючи на те, що Suzuki прагне виконати поточні замовлення якнайшвидше, ще немає графіка, коли будуть прийняті нові запити. Перші поставки в Японію призначені на 3 квітня. У відповідь на величезний попит Suzuki також скасувала всі заплановані виставкові заходи для Jimny Nomade в Японії.

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