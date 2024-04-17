П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine — Finance.ua
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П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine

Казна та Політика
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П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine
П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine
Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево і Тернопіль визнано прозорими в умовах війни у 2023 році згідно з дослідженням Transparency International Ukraine.
Про це йдеться на сайті Transparency International Ukraine.
Відтак статус «частково прозорих» отримали 23 міста, інші 52 — «непрозорі».
«Попри виклики війни, містам вдалося здійснити певний прогрес у 2023 році, але більшість все ще залишаються непрозорою — 65%. У 2022 році цей показник становив 81,4%», — йдеться у дослідженні.
Це вже друге дослідження прозорості міської влади під час великої війни, у 2022 році програма досліджувала 70 міст.
У 2023 році аналітики програми додатково оцінили 10 прифронтових муніципалітетів.
П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine
Загальний рівень прозорості 80 муніципалітетів у 2023 році дещо виріс і складає 42,3%, тоді як у 2022 році серед 70 тоді досліджуваних міст він становив 37,5%.
За рік 14 міст покращили свою категорію:
  • 2 міста перейшли у «прозорі»;
  • 12 отримали статус «частково прозорих»;
  • 30 міських рад покращили свої рівні прозорості на 5% і більше.

Приголомшливий стрибок у прозорості міста здійснив Дрогобич

Приголомшливий стрибок здійснив Дрогобич, який з непрозорого у 2022 році став прозорим. Схожий прогрес показав і Івано-Франківськ, який покращив свою прозорість на 31,9%. Водночас середній рівень прозорості досліджуваних прифронтових міст несуттєво відрізнявся від загального рівня прозорості муніципалітетів (39,4% та 42,3%).
Ці дані свідчать про те, що міста можуть ефективно працювати та розвиватися під час воєнних обмежень і навіть під обстрілами, а близькість до фронту не стає перешкодою для прозорості.
«Бути відкритим і прозорим містом під час повномасштабної війни непросто, але можливо. Кількість викликів для міських рад лише зростає - воєнні, економічні, демографічні, психологічні… І це впливає як на органи місцевого самоврядування, так і на громадян», — зазначила керівниця програми «Прозорі міста» Олеся Коваль.

Програма розробила для міст рекомендації, які допоможуть підвищити їхню прозорість в умовах війни та сприятимуть успішній євроінтеграції України:

  • транслювати або оприлюднювати протягом 24 годин записи засідань міської ради, виконавчого комітету та постійних комісій;
  • включати містян до складу консультативно-дорадчих органів (Ради з питань ВПО, комісій щодо розгляду заяв про надання компенсації за знищене майно та громадських комісій щодо житлових питань);
  • оприлюднювати переліки осіб, яких призначили на посади поза конкурсом;
  • актуалізувати переліки споруд, призначених для укриття населення;
  • забезпечувати прозорий облік та управління комунальним майном і землею, а також отриманою гуманітарною допомогою;
  • уникати обмеження доступу до наборів даних (якщо інакше не вимагається чинними нормативно-правовими актами), забезпечувати їх машиночитність.
За матеріалами:
Espreso.tv
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