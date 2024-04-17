П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

П’ять українських міст визнано прозорими в умовах війни, — дослідження Transparency International Ukraine

Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево і Тернопіль визнано прозорими в умовах війни у 2023 році згідно з дослідженням Transparency International Ukraine.

Про це йдеться на сайті Transparency International Ukraine.

Відтак статус «частково прозорих» отримали 23 міста, інші 52 — «непрозорі».

«Попри виклики війни, містам вдалося здійснити певний прогрес у 2023 році, але більшість все ще залишаються непрозорою — 65%. У 2022 році цей показник становив 81,4%», — йдеться у дослідженні.

Це вже друге дослідження прозорості міської влади під час великої війни, у 2022 році програма досліджувала 70 міст.

У 2023 році аналітики програми додатково оцінили 10 прифронтових муніципалітетів.

Загальний рівень прозорості 80 муніципалітетів у 2023 році дещо виріс і складає 42,3%, тоді як у 2022 році серед 70 тоді досліджуваних міст він становив 37,5%.

За рік 14 міст покращили свою категорію:

2 міста перейшли у «прозорі»;

12 отримали статус «частково прозорих»;

30 міських рад покращили свої рівні прозорості на 5% і більше.

Приголомшливий стрибок у прозорості міста здійснив Дрогобич

Приголомшливий стрибок здійснив Дрогобич, який з непрозорого у 2022 році став прозорим. Схожий прогрес показав і Івано-Франківськ, який покращив свою прозорість на 31,9%. Водночас середній рівень прозорості досліджуваних прифронтових міст несуттєво відрізнявся від загального рівня прозорості муніципалітетів (39,4% та 42,3%).

Ці дані свідчать про те, що міста можуть ефективно працювати та розвиватися під час воєнних обмежень і навіть під обстрілами, а близькість до фронту не стає перешкодою для прозорості.

«Бути відкритим і прозорим містом під час повномасштабної війни непросто, але можливо. Кількість викликів для міських рад лише зростає - воєнні, економічні, демографічні, психологічні… І це впливає як на органи місцевого самоврядування, так і на громадян», — зазначила керівниця програми «Прозорі міста» Олеся Коваль.

Програма розробила для міст рекомендації, які допоможуть підвищити їхню прозорість в умовах війни та сприятимуть успішній євроінтеграції України:

транслювати або оприлюднювати протягом 24 годин записи засідань міської ради, виконавчого комітету та постійних комісій;

включати містян до складу консультативно-дорадчих органів (Ради з питань ВПО, комісій щодо розгляду заяв про надання компенсації за знищене майно та громадських комісій щодо житлових питань);

оприлюднювати переліки осіб, яких призначили на посади поза конкурсом;

актуалізувати переліки споруд, призначених для укриття населення;

забезпечувати прозорий облік та управління комунальним майном і землею, а також отриманою гуманітарною допомогою;

уникати обмеження доступу до наборів даних (якщо інакше не вимагається чинними нормативно-правовими актами), забезпечувати їх машиночитність.

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