П'ять смартфонів, які найчастіше купують у 2022 році — Finance.ua

П'ять смартфонів, які найчастіше купують у 2022 році

Купівля нового гаджета — це справжня проблема, адже на ринку такий широкий асортимент. В одних феноменальна камера, в інших фантастичний дизайн, у третіх інноваційні функції — обрати справді важко.

Експерти порталу china-review вирішили допомогти та склали рейтинг смартфонів, які найчастіше купували за останнє півріччя.

Рейтинг найпопулярніших смартфонів на початок 2022 року:

Iphone 11 (від 20 000 грн)

Звичайно, будь-який рейтинг включає хоча б одну модель Apple. Так склалося, що ці «яблучні» аксесуари рік у рік не втрачають своєї популярності. Незважаючи на те, що після iPhone 11 вийшло ще кілька новітніх моделей, саме одинадцятка розкуповується найактивніше.

З плюсів користувачі виділяють чудову камеру, потужний процесор, широкий колірний асортимент корпусу та гарну автономність. З мінусів — відсутність адаптера для швидкої зарядки і недостатня кількість пам’яті (лише 64 ГБ у найменшій конфігурації).

Samsung Galaxy S20 FE (від 18 000 грн)

Samsung — найзапекліший конкурент Apple, і багато їх моделей мають набагато кращі характеристики і нижчу вартість. У 2021-2022 на піку популярності опинився смартфон Samsung Galaxy S20 FE. Приставка FE розшифровується як Fan Edition, цим компанія підкреслює той факт, що ця модель продумана для вірних шанувальників бренду і увібрала в себе всі топові характеристики.

З плюсів — стильний дизайн, матова задня панель із міцного пластику, чудова камера та розширені можливості для підключення до Інтернету. Мінусів у цієї моделі не виявили навіть найприскіпливіші користувачі.

iPhone SE 2020 (від 14 000 грн)

Користувачам подобається співвідношення ціни та якості в цьому девайсі. Відносно недорога модель отримала флагманський процесор, такий як iPhone 11, що досить рідкісне явище. Серед інших плюсів наявність вологозахисту, висока продуктивність, є бездротова зарядка. Не обійшлося і без мінусів, і головний, на думку більшості — відсутність нічного режиму камери.

Xiaomi MI 10 Ultra (від 20 000 грн)

Фанати Xiaomi чекали на цю модель, адже вона є ювілейною, випущеною на честь десятиліття компанії, тому й увібрала в себе всі найкращі характеристики. Смартфон має безпрецедентно круту камеру, зарядку та екран.

На особливу увагу заслуговує вигнута AMOLED матриця, що дає неймовірно реалістичне зображення. До повного заряду акумулятора телефон повинен заряджатися лише 25 хвилин. Не обійшлося і без мінусів: відсутній захист від вологи, і сам смартфон, на думку багатьох, надто масивний.

Poco X3 NFC (від 7000 грн)

Звичайно, жоден рейтинг не обходиться і без бюджетних моделей, і цього року на піку популярності Poco X3 NFC з відмінними характеристиками та масою позитивних відгуків. Потужний ігровий процесор, велика пам’ять, чудовий екран та шикарні камери. Серед мінусів називають велику вагу телефону та комбінований лоток.

За якими критеріями краще обирати новий смартфон

Зазвичай, обираючи новий гаджет, 90% користувачів орієнтуються на таке:

Камера. В епоху соціальних мереж наявність гарної камери — один із найважливіших моментів.

Пам’ять. Чим більше пам’яті, тим більше фотографій, відео та додатків можна завантажити. Смартфон із великим обсягом пам’яті довше не висне та не глючить.



Батарея. Чим більшу ємність має акумулятор, тим краще.



Не менш важливим критерієм для багатьох є стильний дизайн, впізнаваність бренду і, звичайно ж, ціна.

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