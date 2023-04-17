Озвучено прогноз майбутнього врожаю пшениці — Finance.ua

Озвучено прогноз майбутнього врожаю пшениці Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Продовольча та сільськогосподарства організація ООН (ФАО) підвищила прогноз світового виробництва пшениці у 2023 році до 786 млн т, що на 1,3% нижче показника 2022 року і є другим найбільшим показником за всю історію спостережень.

Як говориться у повідомленні ФАО, майже рекордні посівні площі очікуються в Азії, в той час як посушливі умови негативно впливають на Північну Африку та Південну Європу, пише agronews.ua.

В ЄС виробництво пшениці помірно зростає порівняно з попереднім роком завдяки розширенню посівних площ і загалом сприятливим умовам на початку весни, незважаючи на посуху в деяких частинах Італії, Португалії та Іспанії. У рф урожай пшениці скоротиться, а у США та Канаді прогнозують зростання виробництва.

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«В Україні економічні наслідки війни, зокрема низькі закупівельні ціни, відрадили багатьох фермерів від посівів пшениці. В результаті, на додаток до осередків посухи на південному сході, у 2023 році прогнозується значно нижчий за середній урожай пшениці», — зазначають у ФАО.

ФАО також підвищила прогноз світового виробництва зернових у 2022 році до 2 777 млн т, що лише на 1,2% менше, ніж у попередньому році. Світове виробництво рису в сезоні 2022-2023 років тепер оцінюється на рівні 516 млн т, що на 1,6% нижче рекорду, зафіксованого в сезоні 2021-2022 років, але перевищує середній врожай.

У Південній півкулі посівні площі та перспективи виробництва кукурудзи в Бразилії очікуються на рекордно високому рівні завдяки високому експортному попиту. Перспективи врожайності також хороші в Південній Африці, яка може зібрати другий за величиною врожай у 2023 році. Натомість тривалі посушливі умови негативно вплинули на посіви кукурудзи в Аргентині.

Оновлений прогноз ФАО щодо світового споживання зернових у сезоні 2022-2023 років становить 2 779 млн т, що на 0,7% менше, ніж у сезоні 2021-2022 років. Очікується, що світові запаси зернових на кінець сезону 2022-2023 років знизяться на 0,3% порівняно з початковим рівнем — до 850 млн т.

Прогнозується, що світова торгівля зерновими у сезоні 2022-2023 років скоротиться на 2,7% порівняно з сезоном 2021-2022 років — до 469 млн т. Зниження в цілому пов’язане з очікуваннями скорочення торгівлі фуражними зерновими, в той час як світова торгівля пшеницею, як очікується, зросте. Міжнародна торгівля рисом у 2023 році, за прогнозами, скоротиться на 5,2% порівняно з рекордно високим показником 2022 року.

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