Отримав 30 тисяч доларів за закриття справи. У Фастові прокурора спіймали на хабарі — Finance.ua

Отримав 30 тисяч доларів за закриття справи. У Фастові прокурора спіймали на хабарі Сьогодні 18:33 — Кримінал

Отримав 30 тисяч доларів за закриття справи. У Фастові прокурора спіймали на хабарі

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками ДБР та за оперативного супроводу СБУ на отриманні неправомірної вигоди викрили та затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області.

За даними слідства, він вимагав та одержав двома траншами від представника суб'єкта господарської діяльності неправомірну вигоду 30 000 дол США за закриття кримінального провадження.

3 жовтня 2023 року його було затримано під час одержання 15 000 дол США. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі.

Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще 15 000 дол США за закриття іншого кримінального провадження.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого.

Йому готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Заходи з викриття проходили за сприяння Київської обласної прокуратури.

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