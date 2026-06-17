Отримати рецепт і лікарняний стало простіше Сьогодні 09:46 — Особисті фінанси

МОЗ розширило перелік спеціалістів, які можуть виписувати електронні рецепти за програмою реімбурсації «Доступні ліки». До нього додали лікарів зі спеціальностей «Алергологія» та «Дитяча алергологія».

Відтепер пацієнти, які проходять лікування в алерголога, зможуть одразу під час прийому отримати е-рецепт на препарати для лікування хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів, а також низки метаболічних, аутоімунних і запальних хвороб.

Ще одна важлива зміна стосується медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Тепер лікарі відділень екстреної та невідкладної допомоги отримали право самостійно формувати такі висновки в електронній системі охорони здоров’я.

Це означає, що пацієнт, який звернувся до лікарні з травмою, гострим захворюванням або іншим станом, що тимчасово позбавляє його працездатності, зможе отримати необхідний документ одразу під час надання допомоги.

Таким чином, людям не доведеться додатково записуватися до інших лікарів лише для оформлення лікарняного.

Спрощення для онкологічних пацієнтів

МОЗ також оновило перелік спеціальностей, представники яких можуть оформлювати медичні висновки про тимчасову непрацездатність для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

До нього додали спеціальність «Ядерна медицина». Крім того, назву спеціальності «Радіаційна терапія» замінили на чинну — «Радіаційна онкологія».

Завдяки цьому пацієнти зможуть отримувати необхідні документи безпосередньо у лікаря, який проводить їхнє лікування та супровід.

Що зміниться для пацієнтів

У МОЗ наголошують, що електронні рецепти, направлення та медичні висновки повинен оформлювати саме той лікар, який безпосередньо надає медичну допомогу та встановлює відповідні показання.

Тому направлення пацієнта до сімейного лікаря лише для отримання е-рецепта чи оформлення лікарняного після консультації вузького спеціаліста вважається недоцільним і не відповідає вимогам законодавства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.