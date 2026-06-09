Отримати адмінпослугу у будівництві стало простіше: що змінили в ЦНАПах Сьогодні 12:23 — Особисті фінанси

Отримати адмінпослугу у будівництві стало простіше: що змінили в ЦНАПах

У всіх центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) України вже доступна можливість обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) для отримання адміністративних послуг щодо об’єктів незначної складності — класу наслідків СС1.

Про це пише МІнрозвитку громад та територій.

Згідно з постановою, ухваленою Урядом наприкінці квітня, замовники будівництва можуть самостійно обирати, в якому органі отримувати адміністративну послугу — у місцевому органі ДАБК чи в Державній інспекції архітектури та містобудування.

Йдеться про території, де повноваження щодо надання таких послуг делеговані органам місцевого самоврядування. Перелік таких територій — за посиланням.

Наразі реалізовано технічну можливість скористатися цим механізмом у ЦНАП під час подання документів щодо об’єктів класу наслідків СС1 — повідомлень і декларацій, внесення змін до них та їх скасування.

Для цього в оновленому функціоналі під час створення звернення до ЦНАП додано нове обов’язкове поле — «Орган, якому надсилається документ».

У цьому полі адміністратор ЦНАП або замовник будівництва можуть обрати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснюватиме розгляд документа:

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ);

орган державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні (ОМС), який має відповідні повноваження за місцем розташування об’єкта.

Також Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) автоматично перевірятиме чи правильно обрано орган ДАБК відповідно до адреси об’єкта. Якщо ні — система повідомить про це і підкаже, який орган може розглядати документ — відповідний місцевий орган ДАБК або ДІАМ.

Подання документів через Дію

Як для об’єктів СС1, так і СС2 — можливість обирати орган буде реалізовано найближчим часом. Робота над оновленням функціоналу ще триває. Можливість обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю є частиною ширшої реформи у сфері містобудування, яку реалізує Міністерство розвитку громад та територій України. Її мета — зробити отримання адміністративних послуг у будівництві більш прозорим, передбачуваним та зручним для громадян і бізнесу.

Що це дає

Новий механізм не змінює базових правил у сфері будівництва та не забирає повноваження у громад. Органи місцевого архітектурно-будівельного контролю й надалі надають відповідні послуги.

Водночас замовники будівництва отримують додатковий інструмент захисту своїх прав — можливість самостійно обирати, до якого органу звернутися за отриманням адміністративної послуги: місцевого органу ДАБК чи ДІАМ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.