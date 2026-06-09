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Отримати адмінпослугу у будівництві стало простіше: що змінили в ЦНАПах

Особисті фінанси
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Отримати адмінпослугу у будівництві стало простіше: що змінили в ЦНАПах
Отримати адмінпослугу у будівництві стало простіше: що змінили в ЦНАПах
У всіх центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) України вже доступна можливість обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) для отримання адміністративних послуг щодо об’єктів незначної складності — класу наслідків СС1.
Про це пише МІнрозвитку громад та територій.
Згідно з постановою, ухваленою Урядом наприкінці квітня, замовники будівництва можуть самостійно обирати, в якому органі отримувати адміністративну послугу — у місцевому органі ДАБК чи в Державній інспекції архітектури та містобудування.
Йдеться про території, де повноваження щодо надання таких послуг делеговані органам місцевого самоврядування. Перелік таких територій — за посиланням.
Наразі реалізовано технічну можливість скористатися цим механізмом у ЦНАП під час подання документів щодо об’єктів класу наслідків СС1 — повідомлень і декларацій, внесення змін до них та їх скасування.
Для цього в оновленому функціоналі під час створення звернення до ЦНАП додано нове обов’язкове поле — «Орган, якому надсилається документ».
У цьому полі адміністратор ЦНАП або замовник будівництва можуть обрати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснюватиме розгляд документа:
  • Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ);
  • орган державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні (ОМС), який має відповідні повноваження за місцем розташування об’єкта.
Також Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) автоматично перевірятиме чи правильно обрано орган ДАБК відповідно до адреси об’єкта. Якщо ні — система повідомить про це і підкаже, який орган може розглядати документ — відповідний місцевий орган ДАБК або ДІАМ.

Подання документів через Дію

Як для об’єктів СС1, так і СС2 — можливість обирати орган буде реалізовано найближчим часом. Робота над оновленням функціоналу ще триває. Можливість обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю є частиною ширшої реформи у сфері містобудування, яку реалізує Міністерство розвитку громад та територій України. Її мета — зробити отримання адміністративних послуг у будівництві більш прозорим, передбачуваним та зручним для громадян і бізнесу.

Що це дає

Новий механізм не змінює базових правил у сфері будівництва та не забирає повноваження у громад. Органи місцевого архітектурно-будівельного контролю й надалі надають відповідні послуги.
Водночас замовники будівництва отримують додатковий інструмент захисту своїх прав — можливість самостійно обирати, до якого органу звернутися за отриманням адміністративної послуги: місцевого органу ДАБК чи ДІАМ.
За матеріалами:
Finance.ua
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