Отримані кошти від ЄС фермери спрямовують на розвиток — Finance.ua

Отримані кошти від ЄС фермери спрямовують на розвиток Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

У 2022 році від полтавських аграріїв було подано багато заявок на участь у програмі, що фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомив голова ГО «Полтавська обласна Асоціація фермерів і приватних землевласників імені Героя України, Героя Небесної сотні Віктора Чміленка» Василь Бурлака.

«Грошова допомога надавалася за двома напрямами: за обробку угідь сільськогосподарського призначення та за утримання від 3 до 100 корів. На 2023 рік кошти теж виділятимуться в межах 3 млрд грн на наше полтавське відділення. І це дуже добре. Адже всі, хто скористався програмою і все правильно заповнив у цифровій формі, отримали кошти», — розповів Василь Бурлака.

За його словами, сільгоспвиробники Козельщинської громади подали 83 заявки й отримали виплати у розмірі 10 млн грн. Аграрії Семенівської громади подали 44 заявки, Глобинської — 99 заявок. 156 заявок підтримали від сільгоспвиробників Кременчуцької громади, що дало їм змогу отримати 13 млн грн.

«Це хороший показник, адже кошти зайшли в громаду, дали змогу фермерам придбати насіння, техніку, створити нові робочі місця. Тобто кошти ЄС пішли на розвиток», — зазначає Василь Бурлака.

Крім того, у 2022 році агровиробники Полтавщини через ДАР отримали близько 1700 рукавів для зберігання зерна місткістю 200 тонн.

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