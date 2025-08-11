Освітній додаток «Мрія» планують закріпити в законодавстві — Finance.ua

Освітній додаток «Мрія» планують закріпити в законодавстві Сьогодні 19:33

Законопроєктом № 13465 планують закріпити у законодавстві використання мобільного додатку «Мрія» та електронних документів про освіту, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Мрія» — стає частиною закону. Щойно завершили засідання підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти", — написав Бабак у Telegram.

З його слів, на засіданні говорили про «Мрію» — освітній мобільний додаток.

«Два роки тому виникла ідея його створення. Рік тому ми запустили пілот. Зараз — інтегруємо додаток в освітнє законодавство. Минулого місяця подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт № 13465», — зазначив нардеп.

«Його головна ідея: закріпити на законодавчому рівні використання мобільного додатку „Мрія“ та електронних документів про освіту, а також врегулювати обробку персональних даних у державних освітніх системах», — повідомив Бабак.

«Мрія» — державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.

