Освітній додаток «Мрія» планують закріпити в законодавстві — Finance.ua

Освітній додаток «Мрія» планують закріпити в законодавстві
Законопроєктом № 13465 планують закріпити у законодавстві використання мобільного додатку «Мрія» та електронних документів про освіту, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
«Мрія» — стає частиною закону. Щойно завершили засідання підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти", — написав Бабак у Telegram.
З його слів, на засіданні говорили про «Мрію» — освітній мобільний додаток.
«Два роки тому виникла ідея його створення. Рік тому ми запустили пілот. Зараз — інтегруємо додаток в освітнє законодавство. Минулого місяця подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт № 13465», — зазначив нардеп.
«Його головна ідея: закріпити на законодавчому рівні використання мобільного додатку „Мрія“ та електронних документів про освіту, а також врегулювати обробку персональних даних у державних освітніх системах», — повідомив Бабак.
Довідка Finance.ua:
- «Мрія» — державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.
