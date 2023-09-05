Осушення Каховського водосховища може посилити опустелювання півдня України, — Міноборони Сьогодні 21:27 — Казна та Політика

Осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі ГЕС може посилити тенденції опустелювання півдня України. Це матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майора Владислава Дударя на брифінгу у Military Media Center

Дудар нагадав, що водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% - Дніпропетровської областей.

За його словами, попри те, що показники середнього рівня річних опадів у Херсонській області перевищують показники, властиві пустелям тієї ж Іспанії (400 мм проти 200 мм), відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня.

«У зв’язку з антропогенним характером екосистеми Херсонської області та з відсутністю ведення сільського господарства це (осушення водосховища. — Ред.) впливатиме негативно», — зазначив Дудар.

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували — західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців у інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Міністр МВС України Ігор Клименко заявив, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

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