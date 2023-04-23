Острови Іспанії вводять нові правила для туристів — Finance.ua

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Острови Іспанії вводять нові правила для туристів

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Острови Іспанії вводять нові правила для туристів
Острови Іспанії вводять нові правила для туристів
Річ у тім, що у 2023-му почнуть діяти нові правила для туристів. Згідно з ними, готелі зобов’язані вилучити з номерів більшість безплатних продуктів ввічливості. Все для того, щоб зробити відпочинок більш екологічним та стійким.
Так, у готелях більше не розміщуватимуть одноразове приладдя:
  • шампуні,
  • зубні щітки,
  • бритви,
  • шапочки для душу,
  • гребінці тощо.
Влада островів запропонувала готелям знайти альтернативні ековаріанти, що не забруднюватимуть навколишнє середовище. Але наразі невідомо, чим замінять звичні речі (і чи замінять взагалі).
Зазначається, що багато готелів по всій Європі вже відмовилися від туалетних приналежностей дорожніх розмірів і замість них прикріпили до стіни більші пляшки.

Що ще зникне із готельних номерів

Також нові правила вплинуть на їстівні приналежності, зокрема шоколадні цукерки, кавові капсули та пакетики, пляшки з водою, вино, фрукти, чай, інші настоянки та пляшки шампанського.
Канцелярське приладдя, як-от ручки, зошити, гумки, блокноти, олівці та точилки для олівців, теж буде скасовано.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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