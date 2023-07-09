Особливості життя в Португалії: житло, транспорт та медицина — Finance.ua
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Особливості життя в Португалії: житло, транспорт та медицина

Особисті фінанси
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В Португалії як у великих, так і у маленьких містах існує дефіцит житла для довгострокової оренди. Тому ціни на житло в цій країні доволі високі. Наприклад, маленька однокімнатна квартира в невеликому місті обійдеться десь у 350 — 400 євро. А у великому місті, такому як Лісабон або Порту, за таке житло доведеться заплатити 700 — 800 євро. Оплата за трикімнатну квартиру для сім'ї в столиці може доходити до 1 500 євро на місяць.
Зазвичай при винайманні житла треба оплатити на певний період наперед — від 3 до 6 місяців. Квартири здаються без меблів або з їх мінімальною кількістю. Відтак орендарям треба ще купувати все необхідне для проживання. А якщо квартира вже з меблями — звісно, ціна на оренду буде ще вищою.

Щомісячні платежі: комунальні послуги та страхування авто

Оплата за комунальні послуги в Португалії становить близько 100 — 120 євро на місяць. Наприклад, на сім'ю з 3 людей треба буде заплатити приблизно:
  • за воду 30 євро;
  • за електрику 25 євро;
  • за газ 15 євро;
  • за інтернет від 25 євро.
Якщо у вас є автомобіль, то також щомісяця треба оплачувати страховку близько 20 — 30 євро. Крім цього, власники транспортних засобів щорічно сплачують податок на особистий автомобіль. Розмір платежів залежить від віку машини, об'єму двигуна та інших характеристик та становить десь 100 — 200 євро на рік. В деяких випадках податок можна сплачувати поступово щомісяця впродовж року.

Як працює громадський транспорт

У великих містах Португалії система громадського транспорту представлена автобусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном та річковим транспортом. Наприклад, в Лісабоні квиток на метро коштує 1,5 євро, на автобус — приблизно 1,7 євро. Але треба пам’ятати, що ціни на квитки, придбані безпосередньо в автобусі чи трамваї, вищі у порівнянні з придбаними заздалегідь.
Вартість проїзду також залежить від тривалості поїздки та в межах яких зон пролягає маршрут. Водночас місячний проїзний квиток коштує 40 євро.
Транспортне сполучення між містами забезпечують автобуси та потяги. А от у маленьких містах та селищах місцевого громадського транспорту немає. Зазвичай жителі користуються особистими автомобілями або велосипедами. Середня вартість 1 літру бензину — 1,6 євро.

Медичні послуги в Португалії

Медицина в Португалії на високому рівні, але працює за схожою системою, як і в інших країнах Європи. Тобто аби відвідати вузького спеціаліста, треба чекати вільного місця кілька тижнів. Тому португальці не відкладають це питання «на потім‎» і при перших симптомах хвороби одразу звертаються до медиків. Проте при гострому болі або загрозі життю пацієнт може звернутися у відділення швидкої допомоги.
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За матеріалами:
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