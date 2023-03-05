Особливості руху дорогами Польщі: які штрафи за порушення ПДР — Finance.ua

Особливості руху дорогами Польщі: які штрафи за порушення ПДР Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

У Польщі водії зобов’язані надавати перевагу пішоходам, коли вони входять на пішохідний перехід. Пріоритет на переході пішохід має не тільки тоді, коли він вже зайшов на «зебру», але також тоді, коли тільки входить на перехід.

Також водії повинні тримати достатню дистанцію від транспортного засобу, що йде попереду. На автомагістралях (автобанах і швидкісних дорогах) безпечна відстань між транспортними засобами має становити половину поточної швидкості.

Тобто водій, який рухається зі швидкістю 100 км/год, повинен їхати 50 м позаду автомобіля попереду, якщо швидкість 120 км/год — 60 м, 140 км/год — 70 м.

Швидкісний режим у Польщі загальний для ЄС:

у населених пунктах — 50 км/год;

за межами населених пунктів — 90 км/год;

на швидкісних дорогах з двостороннім рухом — 110 км/год;

на автомагістралях — 130 км/год.

Якщо в Україні порушником швидкісного режиму вважається водій, який перевищив дозволену швидкість на 23 км/год (20 км/год — допустиме перевищення, 3 км/год — закладена похибка приладу вимірювання. — Ред.), то в Європі цього люзу немає.

Керуючи автомобілем у Польщі, водії мають вмикати ближнє світло фар протягом усієї доби.

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Штрафи за порушення ПДР у Польщі

За порушення правил дорожнього руху в Польщі передбачені набагато більші штрафи, ніж в Україні. Та й поліція слідкує за дотриманням ПДР суворіше. Незнання правил не звільняє від відповідальності.

Отже, за непристебнутий пасок безпеки — найулюбленіше порушення українців — доведеться викласти 100 злотих.

Перевищення швидкості обійдеться від 50 злотих до 5 тис. злотих.

Використання мобільного телефона під час водіння коштуватиме 500 злотих. Аналогічний штраф передбачений за проїзд на червоне світло. А за перевезення дитини без дитячого автокрісла — 300 злотих.

Штраф за неправильне паркування коливається в межах 100-800 злотих.

За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння годі й казати. У разі, якщо в крові водія виявлять від 0,2 до 0,5 проміле, то йому загрожуватиме:

штраф від 50 злотих до 5 тис. злотих або арешт до 30 днів;

заборона на керування ТЗ терміном від 6 місяців до 3 років;

списання 10 штрафних балів*.

*Водії з досвідом менш як 1 рік мають ліміти у 20 балів, а водії з досвідом від 2 років — 24 бали. Після того, як водій набирає максимальну кількість штрафних балів, він позбавляється права на керування транспортним засобом, а поліція автоматично направляє йому скерування до підтвердження кваліфікації (повторну здачу теоретичного та практичного іспитів).

Якщо в крові водія понад 0,5 проміле алкоголю, йому загрожує кримінальна відповідальність та:

штраф від 5 до 60 тис. злотих;

позбавлення волі до 2-х років;

заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Якщо автомобіль у Польщі зупинила поліція, то всі особи в ній, включно з водієм, не мають права з машини виходити без прямої вказівки правоохоронця.

Водій повинен опустити вікно, чекати підходу поліціянта та протягом перевірки тримати обидві руки на кермі. Будь-які рухи руками без відповідного наказу можуть бути розцінені як спробу дістати зброю.

За недотримання вимог поліції або перешкоджання проведенню контролю загрожує штраф у 500 злотих. Його можна отримати як за вихід з автомобіля без дозволу, так і за самовільне зняття рук з керма.

До речі, якщо під час руху польськими дорогами в салоні зафіксують більше осіб, ніж це передбачено в технічному паспорті, водію загрожує 300 злотих штрафу за кожного зайвого пасажира (але не більше 3 тис. злотих) та вилучення прав на 3 місяці.

Декотрі штрафи можуть бути виписані на місці, зокрема, якщо порушник визнає свою провину. Іноземці можуть сплатити його готівкою або ж карткою через мобільний термінал (поляки платять виключно в безготівковій формі. — Ред.).

Якщо відсутності кошти для сплати штрафу або ж у разі незгоди з ухваленим рішенням, справа найімовірніше буде передана до суду. Водій може бути затриманий до початку її розгляду.

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