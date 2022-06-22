«Ощадбанк» випустив важливе оновлення для мешканців окупованих територій — Finance.ua
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«Ощадбанк» випустив важливе оновлення для мешканців окупованих територій

Вчора 20:17Кредит&Депозит
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«Ощадбанк» спростив процедуру входу в мобільний додаток для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Тепер SMS-підтвердження можна отримати через Viber.
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.
Це оновлення допоможе користуватися онлайн-банкінгом там, де не працюють номери українських операторів та відділення «Ощадбанку».
Спершу потрібно завантажити або оновити програму «Мобільний Ощад». Раніше SMS із кодом для підтвердження приходило на номер телефону, тепер його можна отримати через канали інтернет-зв’язку.

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Як це зробити?
  • переходьте на сайт банку в розділ «Зворотній зв’язок», вибирайте «Веб-дзвінок» та «Продовжити без авторизації»;
  • оператор контакт-центру «Ощадбанку» проведе повну верифікацію та зможе змінити канал доставки паролів на 24 години для того, щоб виконати реєстрацію;
  • після цього заходьте в додаток, натискайте «Надіслати SMS повторно», і повідомлення надійде у Viber;
  • виконуйте реєстрацію і всі наступні операції можете підтверджувати в новому додатку кодом доступу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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