Ощадбанк уперше залучив підтримку уряду Німеччини для українських підприємців — Finance.ua

Ощадбанк уперше залучив підтримку уряду Німеччини для українських підприємців Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Вчора, 15 грудня 2022 року, у Львові було підписано Меморандум про співпрацю у фінансуванні підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу в межах програми міжнародної технічної допомоги «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі».

Про це повідомила пресслужба Ощадбанк у.

Унікальність грантової програми в тому, що вона дасть підприємцям — клієнтам Ощадбанку можливість отримувати гранти від уряду Німеччини. Головною метою програми є підтримка українського бізнесу, особливо тих підприємств, які зазнали збитків внаслідок російської агресії та були релоковані в безпечні регіони України.

Реалізацію ініціативи здійснюватиме німецька урядова компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ( GIZ ) GmbH у партнерстві з German Sparkassenstiftung, Фондом розвитку підприємництва та Ощадбанком . Загальний бюджет ініціативи становитиме 2,4 мільйона євро, включаючи 1,3 мільйона євро як початкову суму доступну для грантів.

Підприємцям будуть надаватись банківські кредити в поєднанні з грантовими коштами, які складатимуть до 30% суми проєкту. Програма має також навчальну складову: консультанти German Sparkassenstiftung проводитимуть тренінги з розвитку підприємницьких та управлінських навичок клієнтів Ощаду.

Ощадбанк єдиний серед системно важливих банків України бере участь у цій програмі. Його було обрано завдяки якісній експертизі кредитних проєктів, побудованій спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Підтвердженням якості цієї експертизи є висока якість кредитного портфеля Ощаду. Він обслуговує понад 10% бізнес-клієнтів по всій країні, і ця база постійно зростає навіть в умовах війни.

«Ця програма є ще одним інструментом підтримки підприємців — клієнтів Ощадбанку під час повномасштабної війни. Застосування грантового компонента робить кредити нашого банку для бізнесу більш доступними, що дуже важливо в нинішні непрості часи. Дякуємо нашим німецьким партнерам за допомогу і запевняємо, що ми відкриті до співпраці з будь-якими донорськими організаціями, що мають на меті підтримку української економіки під час війни», — прокоментував підписання Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Крім цієї програми Ощадбанк пропонує клієнтам ряд пропозицій, орієнтованих на кредитування бізнесу. Йдеться про державні програми єРобота та «Доступні кредити 5-7-9%», програми допомоги в релокації підприємств, програми закупівлі обладнання для енергонезалежності, партнерські програми тощо.

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