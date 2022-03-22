Ощадбанк розпочав кредитування посівної — Finance.ua
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Ощадбанк розпочав кредитування посівної

22.03.2022, 15:15Кредит&Депозит
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Ощадбанк розпочав кредитування посівноїОщадбанк розпочав кредитування посівної
Ощадбанк розпочинає кредитування на проведення посівної кампанії.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«У рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників Ощадбанк розпочинає кредитування на проведення посівної кампанії», — сказано в повідомленні.
Українські сільгоспвиробники зможуть отримати:
  • до 80% забезпечення кредитів державною гарантією,
  • кредити під 0% на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення або скасування.

Довідка Finance.ua:

  • раніше повідомлялось, що уряд компенсуватиме до нуля процентну ставку за кредитами держпідтримки компаніям для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема, для задоволення потреб ЗСУ та/або населення, постраждалого внаслідок бойових дій;
  • на час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до 20 документів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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