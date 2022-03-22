Ощадбанк розпочав кредитування посівної — Finance.ua

«У рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників Ощадбанк розпочинає кредитування на проведення посівної кампанії», — сказано в повідомленні.
Українські сільгоспвиробники зможуть отримати:
до 80% забезпечення кредитів державною гарантією,
кредити під 0% на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення або скасування.
Довідка Finance.ua:
раніше повідомлялось, що уряд компенсуватиме до нуля процентну ставку за кредитами держпідтримки компаніям для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема, для задоволення потреб ЗСУ та/або населення, постраждалого внаслідок бойових дій;
на час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до 20 документів.