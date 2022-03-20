Кредити держпідтримки в період війни можуть надавати під нульову ставку — Finance.ua

Кредити держпідтримки в період війни можуть надавати під нульову ставку

Уряд компенсуватиме до нуля процентну ставку за кредитами держпідтримки компаніям для запобігання російській агресії та подолання її наслідків, зокрема, для задоволення потреб ЗСУ та/або населення, постраждалого внаслідок бойових дій.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 312 від 18 березня, така нульова ставка діятиме протягом воєнного стану і місяць після нього, а після цього становитиме 5%.

Максимальний розмір кредитів підвищено з 50 млн грн до 60 млн грн, знято обмеження їх отримання «суб’єктами великого підприємництва».

Ставка за кредитами без урахування компенсації відсотків становитиме: для середніх компаній — не більше індексу UIRD (три місяці) плюс 5 процентних пунктів (п. п.), великих компаній — не більше індексу UIRD (три місяці) плюс 3 п. п.

Крім того на період воєнного стану та протягом 180 днів після нього скасовано вимоги про приріст нових робочих місць, збереження робочих місць та подання відповідної звітності суб’єктом підприємництва не застосовуються.

Знято також низку інших обмежень, зокрема щодо максимального розміру раніше отриманої держпідтримки.

UIRD-індекс ставок за депозитами фізосіб, на 3 міс. наразі становить 7,57% річних.

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