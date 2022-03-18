Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський — Finance.ua

«Наш уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми „5-7-9%“. Створюємо нову можливість — будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану та одного місяця після війни», — заявив Зеленський.
Після цього діятиме мінімальна ставка у 5%.
Максимальна сума, яку підприємці зможуть взяти у кредит, становить 60 млн грн — «щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватися програмою».
Президент також анонсував масштабне скорочення регуляцій: з понад 600 дозволів і ліцензій, які вимагалися для роботи бізнесу, кількість скоротять до біля 20 документів, які неможливо скасувати. Наприклад, зазначив Зеленський, дозвіл на поводження з радіоактивними відходами.
«Для більшості працюватиме декларативний принцип — оголосив про початок діяльності і вільно працюєш», — пояснив він.