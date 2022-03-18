Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський — Finance.ua
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Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський

Вчора 11:01Кредит&Депозит
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Бізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - ЗеленськийБізнесу на час війни видаватимуть кредити під 0% - Зеленський
На час дії воєнного стану бізнес зможе отримати кредит під 0% річних обсягом до 60 млн грн, а кількість дозволів для підприємців скоротять з 600 до 20 документів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму новому зверненні.
«Наш уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми „5-7-9%“. Створюємо нову можливість — будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану та одного місяця після війни», — заявив Зеленський.
Після цього діятиме мінімальна ставка у 5%.
Максимальна сума, яку підприємці зможуть взяти у кредит, становить 60 млн грн — «щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть користуватися програмою».
Президент також анонсував масштабне скорочення регуляцій: з понад 600 дозволів і ліцензій, які вимагалися для роботи бізнесу, кількість скоротять до біля 20 документів, які неможливо скасувати. Наприклад, зазначив Зеленський, дозвіл на поводження з радіоактивними відходами.
«Для більшості працюватиме декларативний принцип — оголосив про початок діяльності і вільно працюєш», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

  • податкова реформа включає в себе: скасування ПДВ і податку на прибуток — замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;. для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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