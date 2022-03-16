Бізнес розповів, чи скорочує зарплати своїм працівникам (опитування) — Finance.ua

Європейська Бізнес Асоціація провела опитування серед малого та середнього бізнесу щодо фінансів підприємців — чи мають вони кошти у разі припинення дільності та чи виплачують заробітну плату співробітникам.
Результати опитування
З’ясувалося, що фінансові резерви чверті представників малого бізнесу вже вичерпані. А про повну відсутність резервних фінансових коштів розповіли 24% опитаних представників МСБ — учасників проєкту Unlimit Ukraine.
На скільки вистачить резервів, якщо компанія не відновить роботу:
третина респондентів, а саме 32% повідомляють, що період фінансової стійкості їхнього бізнесу складатиме кілька місяців;
ще 22% можуть розраховувати на один місяць;
на піврічний запас міцності розраховує 9% респондентів;
рік та більше зможуть протриматись лише 5% опитаних представників МСБ у випадку, якщо не вдасться відновити діяльність.
Чи платять зарплати працівникам? Незважаючи на обмежені ресурси, власники компаній намагаються усіляко підтримувати своїх співробітників:
майже третина, а саме 27% продовжують виплачувати заробітну плату у повному обсязі;
ще 8% виплачують додаткові кошти або зарплату наперед;
до того ж, 29% опитаних підприємців вжили додаткових заходів підтримки своїх працівників, серед яких матеріальна та психологічна допомога, допомога з евакуацією та забезпеченням житлом.
Часто власники бізнесу допомагають співробітникам з власних коштів.
Однак 21% повідомляють про відсутність змоги виплачувати заробітну плату, інші 19% були змушені скоротити виплати, 17% відправити персонал в неоплачувані відпустки, а 8% — звільняти людей.
Допомогою від держави у розмірі 6500 грн в рамках єПідтримки планують скористатися 51% опитаних нами представників МСБ, ще 19% або не планують цього робити, або знаходяться в регіоні, на який не розповсюджується ця виплата.
Чи працює бізнес? Наразі ж 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність.
У повному обсязі продовжують роботу тільки 13% представників МСБ, що в цілому відповідає тенденції в бізнес-середовищі загалом (серед компаній-членів ЕВА повноцінно працюють наразі 17%).
Ще 14% представників МСБ довелось обмежити географію діяльності, а 3% — закрити частину торгових точок чи відділень. При цьому 13% перейшли на роботу онлайн.
І лише 4% представників МСБ наразі планують закривати свій бізнес.
Допомога армії. Малий бізнес також активно долучається до допомоги армії та теробороні. Переважна більшість опитаних, а саме 67% допомагають фінансово, 26% надають послуги, 24% постачають продукцію, 10% — медикаменти, 9% — засоби захисту/оборони. Ще 18% компаній підтримують своїх співробітників, що наразі захищають країну.
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