В Україні 15% підприємців не бачать можливості відновити бізнес у 2022 році (опитування) — Finance.ua

В Україні 15% підприємців не бачать можливості відновити бізнес у 2022 році (опитування)

Вчора 14:02 — Фондовий ринок

В Україні 15% підприємців не бачать можливості відновити бізнес у 2022 році (опитування)

В Україні 15% підприємців не бачать можливості відновити бізнес у 2022 році. Ще 15% хочуть зберегти і навіть збільшити обсяг продажів.

Про це йдеться у дослідженні українського бізнесу під час воєнних дій, яке провели Advanter Group та Ліга ділових клубів України 11–13 березня.

Основні результати опитування:

бізнес в Україні зупинили і не планують відновлювати найближчим часом 15,1% підприємців; 24,9% планують зберегти до 20% бізнесу від рівня 2021 року; 32,2% компаній планують вийти на рівень 20-50% від показників 2021 року; 12,2% — утриматись на рівні 50–80% від 2021-го;

водночас 5,3% компаній сподіваються зберегти бізнес-показники на рівні 2021 року; 5,7% компаній планують збільшити виробництво на 20–50%, порівняно з 2021 роком; 4,5% українських підприємців планують суттєве зростання у 2022 році;

серед пріоритетних потреб бізнесу наразі 62% опитаних назвали податкові канікули, 55% — доступ до здешевлених фінансів. 22% підприємців потребують консультаційної допомоги, 17% — допомоги в організації експорту; 20% — у допомозі у релокації бізнесу.

За результатами дослідження, прямі поточні втрати малого та середнього бізнесу в Україні за перші два тижні війни склали $30-60 млрд.

Втрати ВВП через релокацію бізнесів в Україні оцінюються в 9%:

79% малих та середніх підприємств в Україні повністю або частково припинили роботу;

повністю зупинено 54%;

майже зупинено 25%;

знизили обсяги робіт на 5%;

працюють частково 14%;

майже змінили діяльність 2% підприємств.

Релокацію бізнесу проведено у 2% компаній, перебувають у процесі — 7%, частково проведено — 12%, не встигли провести 31%; не бачать сенсу у релокації 48% компаній. При цьому 8% підприємств (від усіх опитаних) здійснюють релокацію повністю чи здебільшого за кордон.

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