Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото) — Finance.ua
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Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото)

Технології&Авто
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Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото)
Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото)
Китайський виробник електромобілів Nio запустив суббренд Firefly, під яким випускатимуться доступні авто. Його первістком став міський хетчбек за $20 800, створений спеціально для Європи.
Його почнуть продавати з квітня, але на сайті CarNewsChina розкрили подробиці моделі.
Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото)
Новий Nio Firefly EV (саме така робоча назва моделі) — компактний хетчбек В-класу з рубаним дизайном, який дуже нагадує Honda e. А оригінальні круглі фари та ліхтарі схожі на камери сучасних мобільних телефонів.
Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото)

Розміри Nio Firefly EV:

  • довжина — 4003 мм;
  • ширина — 1781 мм;
  • висота — 1557 мм;
  • колісна база — 2615 мм;
  • маса — 1492 кг.
Салон Nio Firefly EV не показали, але повідомили, що об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 1250 л. Також є 92-літровий передній відсік.
Оригінальний дизайн і ціна $20 800: в Європі з’явиться недорогий міський електрокар (фото)
Електромотор на задній вісі розвиває 143 к. с. Зазначається, що із зарядженою на 75% батареєю електромобіль Nio Firefly EV здатен проїхати 225 км, тобто повний запас ходу становить приблизно 300 км. Хетчбек маневрений — діаметр його розвороту складає 9,4 м.
За матеріалами:
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