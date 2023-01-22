Оригінальний дизайн і ціна $20 500: презентовано новий компактний кросовер Hyundai — Finance.ua
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Оригінальний дизайн і ціна $20 500: презентовано новий компактний кросовер Hyundai

Технології&Авто
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Оригінальний дизайн і ціна $20 500: презентовано новий компактний кросовер Hyundai
Оригінальний дизайн і ціна $20 500: презентовано новий компактний кросовер Hyundai, Фото: Hyundai
У Південній Кореї офіційно презентували Hyundai Kona другого покоління. Компактний кросовер надходить у продаж на батьківщині за ціною від 25,4 млн вон ($20 500).
На офіційному сайті Hyundai розкрили подробиці моделі.
Зі старту новий Hyundai Kona 2023 запропонують у трьох версіях. Початковим є 2,0-літровий бензиновий двигун на 149 к. с., що працює у парі з варіатором. Залишився в лінійці та 1,6-літровий турбодвигун на 198 к. с. Він комплектується 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Альтернатива — 141-сильний гібрид Hyundai Kona з 1,6-літровою атмосферною четвіркою та електродвигуном. А ось 180-сильний плаг-ін гібрид та електромобіль Hyundai Kona потужністю 204 к. с. з’являться пізніше.
Також стало відомо, що базова комплектація Hyundai Kona 2023 включає адаптивний круїз-контроль, системи попередження зіткнень, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контролю «сліпих» зон та втоми водія. Перелік опцій поповнили проекція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод дверей багажника із сенсором та автопілот з дистанційним керуванням.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Кросовер Hyundai Kona не тільки змінився зовні і набув футуристичного дизайну в дусі мінівена Staria, але і суттєво підріс у розмірах. Його довжина збільшилася до 4355 мм, ширина — до 1825 мм, а колісна база — до 2660 мм. У салоні встановили два 12,3-дюймові дисплеї і покращили шумоізоляцію.
За матеріалами:
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