Опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів — Finance.ua

Опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів
Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала новий червневий випуск щомісячного рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів. Він формується на основі середніх результатів, які отримували користувачі пристроїв за певний період.
Здебільшого у рейтингу, звичайно, зібрані смартфони на базі топової платформи Qualcomm — Snapdragon 8 Gen1. Але є й апарати на інший SoC — MediaTek Dimensity 9000. Це Oppo Find X5 Pro та Vivo X80.
На першому місці знаходиться Black Shark 5 Pro, на другому — Nubia Red Magic 7 Pro, а на третьому — Lenovo Legion Y90.
За ними слідують: iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X80, Oppo Find X5 Pro, версія Vivo X80 Pro зі Snapdragon 8 Gen1, iQOO Neo6 та Xiaomi 12 Pro.
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