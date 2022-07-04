Опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів — Finance.ua

Опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів Вчора 02:54 — Технології&Авто

Опубліковано рейтинг найпотужніших Android-смартфонів

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала новий червневий випуск щомісячного рейтингу найпродуктивніших Android-смартфонів. Він формується на основі середніх результатів, які отримували користувачі пристроїв за певний період.

Здебільшого у рейтингу, звичайно, зібрані смартфони на базі топової платформи Qualcomm — Snapdragon 8 Gen1. Але є й апарати на інший SoC — MediaTek Dimensity 9000. Це Oppo Find X5 Pro та Vivo X80.

На першому місці знаходиться Black Shark 5 Pro, на другому — Nubia Red Magic 7 Pro, а на третьому — Lenovo Legion Y90.

За ними слідують: iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X80, Oppo Find X5 Pro, версія Vivo X80 Pro зі Snapdragon 8 Gen1, iQOO Neo6 та Xiaomi 12 Pro.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.