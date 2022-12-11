Оприлюднено список готових до роботи в період блекауту готелів — Finance.ua

Оприлюднено список готових до роботи в період блекауту готелів Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Асоціація готелів та курортів України (UHRA, Ukrainian Hotel&Resort Association) оприлюднила інтерактивну карту готелів , які готові до роботи в умовах перебоїв з енергопостачанням.

Як повідомили у пресслужбі UHRA, наразі на карту нанесено 52 готелі. Це результат першої хвилі проведеного опитування сфери гостинності про свою готовність працювати в блекаут.

Під час формування карти рекомендованих готелів було взято до уваги такі особливості та вимоги технічного устрою готелів: наявність укриття; засоби для автономного енергозабезпечення, достатнього для забезпечення роботи інженерних систем, освітлення, технологічного обладнання; наявність резервуарів із водою або власної свердловини у разі перебоїв із водопостачанням; способи забезпечення інтернетом та їх покриття; залежність системи теплопостачання від газопроводу та електромереж; система голосового оповіщення та комунікації з гостями; наявність зон для громадського користування.

На карті зеленим кольором позначено готелі з максимальною готовністю і які відповідають усім вищезазначеним вимогам. Жовтим — готелі, які також готові до роботи в блекаут, але з певними обмеженнями. Блакитний маркер — у готелів, які відповідають не менш як половині вимог та працюють над удосконаленням послуг.

Повідомляється, що готелі, які пройшли опитування та не потрапили до інтерактивної карти, отримають рекомендації від UHRA.

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