Oppo випустила свого робота-собаку — QRIC Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Oppo випустила свого робота-собаку — QRIC

Компанія Oppo випустила робота-собаку, схожу на рішення від Boston Dynamics у 2016 році та Xiaomi у 2021-му.

Oppo опублікувала відео-тизер, який демонструє робопса під назвою QRIC. Це абревіатура від Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, що перекладається як «чотириногий робот з інтелектуальним контролером».

Відеоролик розповідає історію хлопчика, який разом із QRIC грає та будує іграшкову космічну ракету.

Він вміє ходити, стрибати, перекидатися, переносити предмети та керувати смартфоном, розпізнавати людей за допомогою фронтальних датчиків або виступати як веб-камера для відеодзвінків.

Повноцінна презентація QRIC відбудеться 14 грудня на Oppo Inno Day 2022.

До речі, Boston Dynamics, ANYbotics, Agility Robotics, Clearpath Robotics, Unitree Robotics, Open Robotics опублікували відкритий лист, у якому пообіцяли не використовувати своїх роботів у військових цілях. Це обмеження стосуватиметься як самих роботизованих пристроїв, так і програмного забезпечення для них.

Раніше китайський виробник електромобілів Xpeng розробив робоєдинорога для дітей. Загалом робота зі штучним інтелектом можна буде використовувати для навігації, розпізнавання об’єктів і «спілкування». Робот отримав систему навігації за різними типами місцевості, а також підтримку розпізнавання об’єктів та можливість забезпечити «емоційну взаємодію» з користувачами.

Технофан За матеріалами:

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