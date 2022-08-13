Oppo презентувала перші флагманські смарт-годинники на Snapdragon W5 Gen 1 — Finance.ua

Oppo презентувала перші флагманські смарт-годинники на Snapdragon W5 Gen 1 Вчора 05:13 — Технології&Авто

Oppo презентувала перші флагманські смарт-годинники на Snapdragon W5 Gen 1, www.gsmarena.com

Компанія Oppo презентувала два нові смарт-годинники — Oppo Watch 3 та Oppo Watch 3 Pro. Вони стали першими смарт-годинниками з платформою Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, що була презентована в липні.

www.gsmarena.com

Oppo Watch 3 має 1.75-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 372×430 пікселів, що покритий 3D-склом. За автономність відповідальний акумулятор об’ємом 400 мАг, що повністю заряджається за 60 хвилин. У парі з процесором працює 1 ГБ оперативної пам’яті, об’єм внутрішньої пам’яті складає 32 ГБ.

Модель має підтримку Bluetooth 5.0, eSIM, NFC, захист від вологи 5 ATM та співпроцесор Oppo Apollo 4 Plus, що використовується замість Snapdragon W5 Gen 1, коли не потрібна висока продуктивність. Заявлена автономність на рівні 4 днів повноцінного використання (або 3 днів з використанням LTE у версії, що його підтримує), а у режимі легкого використання — до 10 днів. Модель доступна у чорному та золотому кольорах, вага без ремінця — 31,9 грама.

www.gsmarena.com

Oppo Watch 3 Pro отримав 1.91-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 378×496 пікселів. Об’єм акумулятора складає 550 мАг, що забезпечує 5 днів автономної роботи (або 4 дні з використанням LTE), а у режимі легкого використання — до 15 днів, при цьому повний заряд від нуля до ста відсотків займає лише 65 хвилин. Модель доступна у чорному та срібному кольорах, вага без ремінця складає 37,5 грама.

Решта характеристик та фішок в обох моделях не відрізняються: тут доступно 100 режимів тренувань, 150 циферблатів, акселерометр, гіроскоп, геомагнітний сенсор, оптичний датчик серцебиття, датчик насичення крові киснем, сенсор електрокардіограми та інші датчики. Вартість Oppo Watch 3 стартує з 222 доларів, а Oppo Watch 3 Pro — з 282 дол. Наразі нові смарт-годинники Oppo доступні лише в Китаї.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.