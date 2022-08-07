Oppo представила новий смартфон — Finance.ua

Oppo представила новий смартфон Вчора 00:45 — Технології&Авто

Oppo представила новий смартфон, www.gizchina.com

Китайська компанія Oppo представила новий смартфон Oppo A77 4G.

Про це повідомляє Gizchina

Пристрій має 16-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю HD+ (720×1600 пікселів) та частотою оновлення екрана в 60 Гц.

Він оснащений процесором Helio G35 та батареєю потужністю 5 тисяч мАгод.

Також є селфікамера на 8 Мп, а на зворотному боці — ще дві камери: на 50 Мп (основна) та 2 Мп.

www.gizchina.com

Оперативна пам’ять 4 Гб.

Вага пристрою, який може сканувати відбитки пальця, становить 190 грамів.

Вартість одного пристрою Oppo A77 4G дорівнює 200 доларів США.

Укрінформ За матеріалами:

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