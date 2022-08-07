Oppo представила новий смартфон — Finance.ua

Oppo представила новий смартфон
Китайська компанія Oppo представила новий смартфон Oppo A77 4G.
Про це повідомляє Gizchina.
Пристрій має 16-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю HD+ (720×1600 пікселів) та частотою оновлення екрана в 60 Гц.
Він оснащений процесором Helio G35 та батареєю потужністю 5 тисяч мАгод.
Також є селфікамера на 8 Мп, а на зворотному боці — ще дві камери: на 50 Мп (основна) та 2 Мп.
Оперативна пам’ять 4 Гб.
Вага пристрою, який може сканувати відбитки пальця, становить 190 грамів.
Вартість одного пристрою Oppo A77 4G дорівнює 200 доларів США.
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