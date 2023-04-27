Opera розробила новий браузер Opera One із функціями штучного інтелекту — Finance.ua

Opera розробила новий браузер Opera One із функціями штучного інтелекту Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

Opera розробила новий браузер Opera One із функціями штучного інтелекту

Розробники Opera представили новий браузер Opera One із функціями штучного інтелекту. Opera One має модульний дизайн, багатопотоковий компонувальник (multithreaded compositor) та функції генеративного ШІ.

Штучний інтелект допоможе спростити використання браузера, полегшивши навігацію та забезпечуючи «плавну, адаптивну та продуктивну роботу в інтернеті». Версія 99.0.4780.0 Opera One наразі доступна для завантаження та ознайомлення лише для розробників з раннім доступом. Втім, найближчим часом браузер буде доступний для всіх користувачів.

За словами розробників, Opera One — великий крок в еволюції браузерів завдяки новій філософії модульного дизайну. Браузер адаптується до потреб користувача, виділяючи ключові функції та актуальні модулі.

Особливістю Opera One є функція «Острів вкладок». Вона допомагає користувачам справлятися з великою кількістю відкритих вкладок та підвищує продуктивність. Вкладки з різними завданнями групуються в окремі «острови», що полегшує перемикання між ними. Вкладки можна також групувати вручну, переміщувати та додавати до вже існуючих «островів».

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«Контент, створений штучним інтелектом, змінює правила гри у вебпросторі. Наша мета — використовувати ці технології, щоб надати користувачам нові надможливості для перегляду сайтів — переосмислити те, як вони навчаються, творять і досліджують. Opera активно розширює свою програму штучного інтелекту в AIGC (Artificial Intelligence Global Company) для браузерів та ігрових продуктів за допомогою власних рішень, а також нових та чинних партнерств», — заявила наприкінці березня директорка з продуктів Opera Джоанна Чайка.

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