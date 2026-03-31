OpenAI відмовляється від повноцінних покупок через ChatGPT Сьогодні 01:37 — Технології&Авто

Півроку тому OpenAI запустила функцію Instant Checkout, яка дозволяла купувати товари прямо через ChatGPT.

Проте, як повідомляють ЗМІ, новинка виявилася незадовільною і для користувачів, і для рітейлерів.

Причини відмови від функції

Проблеми виникали через складність реалізації: чат-бот часто помилявся у термінах доставки та оформленні замовлень, а також під час перевірки цін і наявності товарів.

За словами керівника відділу додатків OpenAI Фіджі Сімо, розпорошеність технологій уповільнила досягнення потрібного рівня якості.

Низька конверсія

Ритейлери скаржилися на низьку конверсію: більшість користувачів просто уточнювали у чат-бота інформацію про товар, а покупки завершували безпосередньо на сайтах магазинів.

Тепер OpenAI відмовляється від повноцінного Instant Checkout. Система залишатиме лише функцію рекомендацій і перенаправлятиме користувачів на сайти ритейлерів для завершення покупки, зосереджуючись на покращенні пошуку товарів у чаті.

