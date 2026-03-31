OpenAI відмовляється від повноцінних покупок через ChatGPT
Півроку тому OpenAI запустила функцію Instant Checkout, яка дозволяла купувати товари прямо через ChatGPT.
Проте, як повідомляють ЗМІ, новинка виявилася незадовільною і для користувачів, і для рітейлерів.
Причини відмови від функції
Проблеми виникали через складність реалізації: чат-бот часто помилявся у термінах доставки та оформленні замовлень, а також під час перевірки цін і наявності товарів.
За словами керівника відділу додатків OpenAI Фіджі Сімо, розпорошеність технологій уповільнила досягнення потрібного рівня якості.
Низька конверсія
Ритейлери скаржилися на низьку конверсію: більшість користувачів просто уточнювали у чат-бота інформацію про товар, а покупки завершували безпосередньо на сайтах магазинів.
Тепер OpenAI відмовляється від повноцінного Instant Checkout. Система залишатиме лише функцію рекомендацій і перенаправлятиме користувачів на сайти ритейлерів для завершення покупки, зосереджуючись на покращенні пошуку товарів у чаті.
