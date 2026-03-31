OpenAI відмовляється від повноцінних покупок через ChatGPT

OpenAI відмовляється від повноцінного Instant Checkout
Півроку тому OpenAI запустила функцію Instant Checkout, яка дозволяла купувати товари прямо через ChatGPT.
Проте, як повідомляють ЗМІ, новинка виявилася незадовільною і для користувачів, і для рітейлерів.

Причини відмови від функції

Проблеми виникали через складність реалізації: чат-бот часто помилявся у термінах доставки та оформленні замовлень, а також під час перевірки цін і наявності товарів.
За словами керівника відділу додатків OpenAI Фіджі Сімо, розпорошеність технологій уповільнила досягнення потрібного рівня якості.

Низька конверсія

Ритейлери скаржилися на низьку конверсію: більшість користувачів просто уточнювали у чат-бота інформацію про товар, а покупки завершували безпосередньо на сайтах магазинів.
Тепер OpenAI відмовляється від повноцінного Instant Checkout. Система залишатиме лише функцію рекомендацій і перенаправлятиме користувачів на сайти ритейлерів для завершення покупки, зосереджуючись на покращенні пошуку товарів у чаті.
