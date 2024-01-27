Opel відмовиться від виробництва нової флагманської моделі — Finance.ua

Opel відмовиться від виробництва нової флагманської моделі Сьогодні 04:16 — Фондовий ринок

Opel відмовиться від виробництва нової флагманської моделі

Очікується, що представлена в 2021 році як концепт серійна Manta, новий флагман компанії, стане однією з головних інновацій 2025 року. Однак цього не станеться принаймні згідно з чутками, зібраними та опублікованими журналом L’Automobile Magazine. На думку французької газети, насправді проєкт було б поставлено в режим очікування топ-менеджментом Opel.

Офіційних підтверджень чи спростування від виробника досі немає, і, повторимося, оскільки це чутки, до всього слід ставитися з часткою скептицизму.

Також, за даними журналу L’Automobile Magazine, за рішенням про припинення виробництва Opel Manta стоять сумніви щодо його позиціонування та стилю, які, на думку компанії, надто далекі від її ДНК.

Фактично, майбутній флагман марки повинен запропонувати піднятий кузов і майже купеподібні лінії, із задньою частиною, що характеризується похилим дахом та формами універсала. Такий собі Citroen C5-X з дизайном Opel.

Що можна сказати напевно, так це те, що це матиме наслідки для заводу Мелфі, підприємства, обраного для складання Manta поряд з омологацією DS (новий DS 9) та Lancia Gamma, яка, як очікується, дебютує у 2026 році. Всі вони будуть використовувати платформу Stellantis STLA Medium, призначену для електромобілів та моделей з класичними двигунами внутрішнього згоряння.

Ampercar За матеріалами:

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