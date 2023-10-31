ООН створила раду з міжнародного регулювання ШІ — Finance.ua

ООН створила раду з міжнародного регулювання ШІ Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

ООН створила раду з міжнародного регулювання ШІ

Організація Об'єднаних Націй створила консультативну ради з міжнародного регулювання штучного інтелекту.

Про це повідомляється на сайті ООН.

До ради вже увійшли 39 представників урядових органів, наукових груп і бізнесу, включно з високопосадовцями відомих компаній, таких як Google й OpenAI. Очікується, що ця ініціатива розв’язуватиме питання потреби створення міжнародних стандартів для цієї технології.

Основним завданням консультативноъ ради є розвиток консенсусу щодо ризиків, пов’язаних з ШІ, та сприяння його використання в інтересах сталого розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва.

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ООН розглядає технологію ШІ переважно в позитивному світлі та вбачає в ньому можливість розв’язання глобальних проблем і надання допомоги країнам, що розвиваються.

Як саме рекомендації, розроблені радою ООН, будуть узгоджені з іншими ініціативами у сфері регулювання ШІ поки невідомо. Новостворена рада має намір підготувати пропозиції, які будуть обговорюватися на саміті ООН у 2024 році, де обговорюватимуться ключові питання розвитку і регулювання ШІ.

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