ООН і партнери просять виділити 5,6 млрд доларів для допомоги мільйонам постраждалих від війни в Україні — Finance.ua

ООН і партнери просять виділити 5,6 млрд доларів для допомоги мільйонам постраждалих від війни в Україні Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

ООН і партнери просять виділити 5,6 млрд доларів для допомоги мільйонам постраждалих від війни в Україні

ООН і партнери звернулись з проханням виділити 5,6 млрд доларів для допомоги мільйонам постраждалих від повномасштабної війни в Україні.

«З наближенням другого року повномасштабної війни в Україні Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) та Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) сьогодні звернулись з проханням виділити 5,6 млрд дол. США для полегшення страждань мільйонів людей», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за планом гуманітарного реагування для України, що об’єднує понад 650 партнерів, здебільшого українських організацій, щоб забезпечити 11,1 мільйона людей харчовими продуктами, медичною, грошовою та іншою життєво необхідною підтримкою, потрібно 3,9 млрд США.

«Для плану реагування для допомоги біженцям з України потрібно залучити 1,7 млрд дол. США. Цього року цей план включає 10 країн, що прийняли біженців, — Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чеську Республіку — та близько 250 партнерів, більш ніж половину яких складають національні партнери. Завдяки цим коштам буде надано допомогу 4,2 мільйона українських біженців та громадам у країнах, що їх приймають», — зазначається в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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